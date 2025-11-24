Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Російські "Шахеди" загрожували кільком областям: де летять дрони та які наслідки атаки

Чому по всій Україні оголосили тривогу?

В Україні оголосили повітряну тривогу через можливий ракетний обстріл з боку Росії. О 12:10 стало відомо, що в Росії злетів носій ракет "Кинджал". Під загрозою опинилися всі області.

Пізніше моніторингові канали написали, що в повітрі фіксується два борти МіГ-31К. Станом на 12:17 про пуски ракет не повідомлялося. Однак загроза триває, тому українцям рекомендують потурбуватися про безпеку й перейти до укриттів.

О 12:32 російські літаки змінили курс і повернулися на аеродроми. Масштабну повітряну тривогу відбили о 12:37.

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Паралельно російська армія продовжила атакувати ще й "Шахедами" й дронами різних типів.

Що відомо про нічну атаку дронами по Україні?