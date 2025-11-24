Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Російські "Шахеди" загрожували кільком областям: де летять дрони та які наслідки атаки
Чому по всій Україні оголосили тривогу?
В Україні оголосили повітряну тривогу через можливий ракетний обстріл з боку Росії. О 12:10 стало відомо, що в Росії злетів носій ракет "Кинджал". Під загрозою опинилися всі області.
Пізніше моніторингові канали написали, що в повітрі фіксується два борти МіГ-31К. Станом на 12:17 про пуски ракет не повідомлялося. Однак загроза триває, тому українцям рекомендують потурбуватися про безпеку й перейти до укриттів.
О 12:32 російські літаки змінили курс і повернулися на аеродроми. Масштабну повітряну тривогу відбили о 12:37.
Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Паралельно російська армія продовжила атакувати ще й "Шахедами" й дронами різних типів.
Що відомо про нічну атаку дронами по Україні?
Росіяни запустили 162 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів. З них понад 80 були "Шахедами". Силам ППО вдалося збити й подавити 125 дронів різних типів.
Також пізно ввечері окупанти завдали удару по Харкову, під прицілом були Шевченківський та Салтівський райони. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 17 поранених людей.
У Чернігові зранку 24 листопада внаслідок падіння безпілотника загорівся будинок, двоє людей постраждали.
Уночі було гучно також в Ізмаїлі та Павлограді. На Одещині росіяни атакували портову інфраструктуру, а на Дніпропетровщині – критичний об'єкт.