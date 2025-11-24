Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Почему по всей Украине объявили тревогу?

В Украине объявили воздушную тревогу из-за возможного ракетного обстрела со стороны России. В 12:10 стало известно, что в России взлетел носитель ракет "Кинжал". Под угрозой оказались все области.

Позже мониторинговые каналы написали, что в воздухе фиксируется два борта МиГ-31К. По состоянию на 12:17 о пусках ракет не сообщалось. Однако угроза продолжается, поэтому украинцам рекомендуют позаботиться о безопасности и перейти в укрытия.

В 12:32 российские самолеты изменили курс и вернулись на аэродромы. Масштабную воздушную тревогу отбили в 12:37.

Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта

Параллельно российская армия продолжила атаковать еще и "Шахедами" и дронами разных типов.

Что известно о ночной атаке дронами по Украине?