Почему по всей Украине объявили тревогу?
В Украине объявили воздушную тревогу из-за возможного ракетного обстрела со стороны России. В 12:10 стало известно, что в России взлетел носитель ракет "Кинжал". Под угрозой оказались все области.
Позже мониторинговые каналы написали, что в воздухе фиксируется два борта МиГ-31К. По состоянию на 12:17 о пусках ракет не сообщалось. Однако угроза продолжается, поэтому украинцам рекомендуют позаботиться о безопасности и перейти в укрытия.
В 12:32 российские самолеты изменили курс и вернулись на аэродромы. Масштабную воздушную тревогу отбили в 12:37.
Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта
Параллельно российская армия продолжила атаковать еще и "Шахедами" и дронами разных типов.
Что известно о ночной атаке дронами по Украине?
Россияне запустили 162 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Из них более 80 были "Шахедами". Силам ПВО удалось сбить и подавить 125 дронов разных типов.
Также поздно вечером оккупанты нанесли удар по Харькову, под прицелом были Шевченковский и Салтовский районы. Известно о четырех погибших и 17 раненых людей.
В Чернигове утром 24 ноября в результате падения беспилотника загорелся дом, два человека пострадали.
Ночью было громко также в Измаиле и Павлограде. В Одесской области россияне атаковали портовую инфраструктуру, а в Днепропетровской области – критический объект.