Россия снова бьет по энергетике: продолжается массированная комбинированная атака врага

Российские оккупанты ночью 25 ноября терроризируют Украину. Враг наносит массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Что известно об атаках по энергообъектам?

В эти минуты продолжается массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.