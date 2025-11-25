Росія знову б'є по енергетиці: триває масована комбінована атака ворога

Російські окупанти вночі 25 листопада тероризують Україну. Ворог завдає масованої комбінованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Що відомо про атаку по енергооб'єктах?

Станом на 2:28 в Міненерго повідомили, що ворог атакує енергетику країни.

У ці хвилини триває масована комбінована атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури,

– повідомили там.

Там зазначили, що енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.