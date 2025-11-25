25 листопада, 02:43
Росія знову б'є по енергетиці: триває масована комбінована атака ворога
Російські окупанти вночі 25 листопада тероризують Україну. Ворог завдає масованої комбінованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Що відомо про атаку по енергооб'єктах?
Станом на 2:28 в Міненерго повідомили, що ворог атакує енергетику країни.
У ці хвилини триває масована комбінована атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури,
– повідомили там.
Там зазначили, що енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.