В Киеве во время массированной российской атаки 28 сентября умерла 52-летняя Илона Ревут. Сердце женщины остановилось, когда она находилась в укрытии, пережидая вражеский обстрел.

Что известно о смерти 52-летней Илоны Ревут во время обстрела?

По данным United 24, сердце Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег 52-летней украинки, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но очень тяжело переносила стресс во время атак России.

Многие украинцы страдают не только от прямых ударов, но и от постоянного страха и стресса из-за российских атак. Соболезнования родным и близким,

– написали журналисты.

Сердце Илоны Ревут остановилось во время массированной атаки по Киеву / Фото из фейсбука United 24

Известно, что Илона Ревут была парикмахером-стилистом салона "Лонда". Женщина оставалась в Киеве и ухаживала за больной мамой, несмотря на страх тревог и бомбежек.



Илона Ревут работала парикмахером в Киеве / Фото из инстаграма салона "Лонда"

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Илоны Ревут из-за ее внезапной смерти во время российского обстрела Киева.

