Не витримало серце: масований удар по Києву забрав життя 52-річної Ілони Ревут
- У Києві під час масованої атаки 28 вересня померла 52-річна Ілона Ревут.
- Серце жінки зупинилося, коли вона перебувала в укритті під час обстрілу.
У Києві під час масованої російської атаки 28 вересня померла 52-річна Ілона Ревут. Серце жінки зупинилося, коли вона перебувала в укритті, перечікуючи ворожий обстріл.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на United 24.
Що відомо про смерть 52-річної Ілони Ревут під час обстрілу?
За даними United 24, серце Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег 52-річної українки, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак Росії.
Багато українців страждають не лише від прямих ударів, а й від постійного страху та стресу через російські атаки. Співчуття рідним і близьким,
– написали журналісти.
Серце Ілони Ревут зупинилося під час масованої атаки по Києву / Фото з фейсбуку United 24
Відомо, що Ілона Ревут була перукаркою-стилісткою салону "Лонда". Жінка залишалася в Києві та доглядала хвору маму, попри страх тривог та бомбардувань.
Ілона Ревут працювала перукаркою у Києві / Фото з інстаграму салону "Лонда"
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ілони Ревут через її раптову смерть під час російського обстрілу Києва.
Що відомо про жертв та постраждалих у Києві після атаки 28 вересня?
У Києві, за даними ДСНС України, 28 вересня під час атаки загинули 4 людини, серед них – дитина. Ще 13 осіб постраждали.
Неповнолітньою жертвою російської атаки була 12-річна Олександра Поліщук. Мама дівчинки наразі перебуває у лікарні.
Також росіяни обстріляли Інститут кардіології в українській столиці. Там загинули двоє людей – пацієнт та медсестра.