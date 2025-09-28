У Києві під час масованої російської атаки 28 вересня померла 52-річна Ілона Ревут. Серце жінки зупинилося, коли вона перебувала в укритті, перечікуючи ворожий обстріл.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на United 24.

Що відомо про смерть 52-річної Ілони Ревут під час обстрілу?

За даними United 24, серце Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег 52-річної українки, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак Росії.

Багато українців страждають не лише від прямих ударів, а й від постійного страху та стресу через російські атаки. Співчуття рідним і близьким,

– написали журналісти.

Серце Ілони Ревут зупинилося під час масованої атаки по Києву / Фото з фейсбуку United 24

Відомо, що Ілона Ревут була перукаркою-стилісткою салону "Лонда". Жінка залишалася в Києві та доглядала хвору маму, попри страх тривог та бомбардувань.



Ілона Ревут працювала перукаркою у Києві / Фото з інстаграму салону "Лонда"

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ілони Ревут через її раптову смерть під час російського обстрілу Києва.

