На Украину летели "Кинжалы", "Искандеры" и "Шахеды": карта движения вражеских целей 8 ноября
- Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с использованием "Шахедов" и ракет, в частности "Искандер-М" и "Кинжал"
- Удар стал одним из самых массовых по нефтегазовой инфраструктуре; появилась ориентировочная карта движения вражеских целей.
В ночь на субботу, 8 ноября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку. В частности, на Украину летели дроны-камикадзе, а также баллистические ракеты.
OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoringwar.
Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия снова запускала по Украине
Что известно о российской атаке 8 ноября?
По данным мониторинговых каналов, это был самый массовый за время войны вражеский удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре. Россияне атаковали ее на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и, вероятно, на Черниговщине.
Кроме того, целью противника стала энергетическая инфраструктура Днепра, Киевской и Полтавской областей.
По предварительной информации, на Украину летели ракеты "Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжал", С-300 и, возможно, KN-23. Также агрессор запустил дроны – "Герань-2", "Шахеди", "Гарпия-А1", имитационные беспилотники "Гербера", "Пародия".
Карта движения ракет и "Шахедов" 8 ноября / Фото monitoringwar
Основным направлением удара мониторинговые каналы назвали Кременчуг, Днепр, север Полтавщины, Киевскую область, Слобожанское и другие объекты на Харьковщине, а также Харьков, линию фронта на Херсонщине, Днепропетровщине, Донетчине, район Нежина и границу Черниговщины и Киевщины.
Обратите внимание! На момент публикации Воздушные силы ВСУ еще не отчитывались о сбивании вражеских целей.
Какие последствия массированного обстрела?
- В Днепре беспилотник попал в многоэтажку, возник пожар. Известно как минимум об 11 пострадавших и погибшей женщине. Также в городе повреждена инфраструктура.
- На Полтавщине поражены объекты энергетической инфраструктуры, повреждения значительные. Город Горишние Плавни остался без света, восстановление электроснабжения не будет быстрым.
- Также из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры существенно задерживаются поезда.
- В ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.