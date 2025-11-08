На Украину летели "Кинжалы", "Искандеры" и "Шахеды": карта движения вражеских целей 8 ноября

В ночь на субботу, 8 ноября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку. В частности, на Украину летели дроны-камикадзе, а также баллистические ракеты.

OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoringwar.

Что известно о российской атаке 8 ноября?

По данным мониторинговых каналов, это был самый массовый за время войны вражеский удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре. Россияне атаковали ее на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и, вероятно, на Черниговщине.

Кроме того, целью противника стала энергетическая инфраструктура Днепра, Киевской и Полтавской областей.

По предварительной информации, на Украину летели ракеты "Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжал", С-300 и, возможно, KN-23. Также агрессор запустил дроны – "Герань-2", "Шахеди", "Гарпия-А1", имитационные беспилотники "Гербера", "Пародия".



Карта движения ракет и "Шахедов" 8 ноября / Фото monitoringwar

Основным направлением удара мониторинговые каналы назвали Кременчуг, Днепр, север Полтавщины, Киевскую область, Слобожанское и другие объекты на Харьковщине, а также Харьков, линию фронта на Херсонщине, Днепропетровщине, Донетчине, район Нежина и границу Черниговщины и Киевщины.

Обратите внимание! На момент публикации Воздушные силы ВСУ еще не отчитывались о сбивании вражеских целей.

Какие последствия массированного обстрела?