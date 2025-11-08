На Україну летіли "Кинджали", "Іскандери" та "Шахеди": мапа руху ворожих цілей 8 листопада

У ніч проти суботи, 8 листопада, російська армія здійснила чергову комбіновану атаку. Зокрема, на Україну летіли дрони-камікадзе, а також балістичні ракети.

OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitoringwar.

Що відомо про російську атаку 8 листопада?

За даними моніторингових каналів, це був наймасовіший за час війни ворожий удар по українській нафтогазовій інфраструктурі. Росіяни атакували її на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та, ймовірно, на Чернігівщині.

Окрім того, ціллю противника стала енергетична інфраструктура Дніпра, Київщини та Полтавщини.

За попередньою інформацією, на Україну летіли ракети "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Кинджал", С-300 й, можливо, KN-23. Також агресор запустив дрони – "Герань-2", "Шахеди", "Гарпія-А1", імітаційні безпілотники "Гербера", "Пародія".



Мапа руху ракет і "Шахедів" 8 листопада / Фото monitoringwar

Основним напрямком удару моніторингові канали назвали Кременчук, Дніпро, північ Полтавщини, Київщину, Слобожанське та інші об'єкти на Харківщині, а також Харків, лінію фронту на Херсонщині, Дніпропетровщині, Донеччині, район Ніжина та межу Чернігівщини та Київщини.

Зауважте! На момент публікації Повітряні сили ЗСУ ще не звітували про збиття ворожих цілей.

Які наслідки масованого обстрілу?