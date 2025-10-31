Удар по Украине 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции, - МАГАТЭ

Оккупанты цинично атаковали Украину 30 октября. Комбинированный удар врага по украинской энергетике привел к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине.

Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует 24 Канал.

Смотрите также Летело все что могло: Игнат раскрыл детали массированной атаки 30 октября

Что известно о повреждении важных для ядерной безопасности подстанций?

Удар оккупантов по Украине на рассвете 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции.

Отдельно МАГАТЭ было проинформировано о военных действиях в Украине рано утром, которые привели к повреждению подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности и защищенности в Украине,

– говорится в отчете.