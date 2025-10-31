31 октября, 09:29
Удар по Украине 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции, - МАГАТЭ
Оккупанты цинично атаковали Украину 30 октября. Комбинированный удар врага по украинской энергетике привел к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине.
Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует 24 Канал.
Что известно о повреждении важных для ядерной безопасности подстанций?
Удар оккупантов по Украине на рассвете 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции.
Отдельно МАГАТЭ было проинформировано о военных действиях в Украине рано утром, которые привели к повреждению подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности и защищенности в Украине,
– говорится в отчете.