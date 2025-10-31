Удар по Україні 30 жовтня пошкодив критично важливі для ядерної безпеки підстанції, – МАГАТЕ
- В МАГАТЕ інформували, що удар Росії по Україні 30 жовтня пошкодив критично важливі для ядерної безпеки підстанції.
- Команди агентства на Південно-Українській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї із своїх зовнішніх ліній електропередач.
Окупанти цинічно атакували Україну 30 жовтня. Комбінований удар ворога по українській енергетиці призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні.
Про це заявили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує 24 Канал.
Що відомо про пошкодження важливих для ядерної безпеки підстанцій?
Окремо МАГАТЕ було поінформовано про військові дії в Україні рано вранці, які призвели до пошкодження підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні,
– йдеться у звіті.
Команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.
Водночас команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС звітувала, що електростанція зменшила потужність 2 із 4 своїх енергоблоків на прохання оператора енергосистеми.
У МАГАТЕ також додали, що команда з Хмельницької АЕС була змушена "сховатися в готелі" на кілька годин вранці.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре нагадав, що небезпека для ядерної безпеки залишається "дуже реальною і постійно присутньою".
"Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районі ядерних об'єктів і повного дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності", – наголосив він.
Масована атака по Україні: основне
Росіяни вночі 30 жовтня знову завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.
Агресор знову атакував теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Вказується, що серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Це вже 3 масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
До слова, у ніч проти 30 жовтня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом ворожі сили для удару застосували 705 засобів повітряного нападу.