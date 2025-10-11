За последний месяц противник нарастил интенсивность воздушных атак против Украины примерно в 1,3 раза. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о "новых испытаниях", которые ждут впереди.

Он отметил, что нужно приложить больше усилий для улучшения эффективности ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в телеграмме.

Что рассказал Сырский об эффективности работы ПВО?

И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики,

– подчеркнул Сырский.

Как рассказал в эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап, для противодействия "Шахедам" нужно комплексное решение, которое связано с авиацией и дронами. Легкомоторная авиация могла бы сбивать заблаговременно все "Шахеды" пока они не залетели в город. А потом работали дроны-перехватчики из мобильных огневых групп. Но пока это направление не развивается. Он считает, что дроны-перехватчики – не панацея, их эффективность пока слишком ограничена.

Ситуация на фронте остается сложной. Силы обороны сконцентрировали усилия на сдерживании наступления и стабилизации на угрожающих участках – прежде всего на Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях – и наносят врагу значительные потери. Также продолжается контрнаступательная операция на Добропольском направлении.

Сырский рассказал, что в течение сентября общие потери оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

"Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области", – рассказал главнокомандующий.

Он также отчитался об успехах программы DeepStrike: в прошлом месяце количество поражений на территории России довели до 70.

"Уничтожаем в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности переработку нефти в России уменьшено на 21%", – отметил Сырский.

Кроме того, в ВСУ продолжаются реформы управленческой структуры: завершили работу ОСУВ и ОТГ, их функции переводятся на группировки войск (сил), сформированные на базе оперативных командований. Командование объединенных сил получит собственный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами – шаги, направлены на упрощение системы управления и повышение ее эффективности.

Как в последнее время работают силы ПВО?