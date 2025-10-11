Как рассказал в эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап, Украине нужно работать в этом направлении. Ведь мы не развивали радиолокационное поле, уменьшали огневые группы.
Как противодействовать нашествию дронов?
Раньше у нас работала армейская авиация Сухопутных войск. Она занималась перехватом "Шахедов" с помощью вертолетов. Но со временем количество дронов начало существенно расти. Уже в июне Россия ежедневно выпускала 90 беспилотников в сутки, к концу 2025 года эта цифра может вырасти до 200. Поэтому средств для противодействия будет не хватать.
Вместо них применяют дроны-перехватчики на электрической тяге. Они только начинают появляться в войсках. В основном говорится о Sting, который эффективно работает с помощью инструментов искусственного интеллекта.
Его достаточно точно "выбрасывают" и затем он направляется в место, чтобы поразить "Шахеда". Но производство еще недостаточное для того, чтобы перекрыть все вопросы. Кроме того, он может действовать не на всех высотах,
– заметил Константин Криволап.
К тому же на уничтожение одного "Шахеда" надо запустить от 3 до 6 дронов-перехватчиков. Возможно, их будут улучшать и со временем они будут работать в более широком диапазоне частот.
Почему важна легкомоторная авиация?
По словам Константина Криволапа, пока нет сигналов о том, что легкомоторная авиация будет развиваться. Хотя логично, чтобы она работала вместе с дронами-перехватчиками.
Легкомоторная авиация могла бы сбивать заблаговременно все "Шахеды" пока они не залетели в город. А потом работали дроны-перехватчики из мобильных огневых групп. Но пока это направление не развивается.
Все сосредоточились на дронах-перехватчиках. Думают, что они спасут нас от "Шахедов". Я уверен, что такого, к сожалению, не будет. Все равно придется применять легкомоторную авиацию,
– подчеркнул эксперт по авиации.
Важно, что ее способности можно направить прежде всего на сбивание дронов – разведчиков. Они первыми залетают на наши территории, проверяют, что можно поразить. Эти беспилотники свободно летают на высотах 500 – 600 метров, то есть в нашей досягаемости, но мы не имеем чем их сбить.
Уже были случаи, когда сначала появлялся разведчик, а после него начиналась атака. Поэтому нужно тщательно заняться этим вопросом и направить туда максимум усилий.
Россия в очередной раз атаковала Украину дронами
- После массированного обстрела 10 октября, россияне снова нанесли удар "Шахедами". В ночь на 11 октября оккупанты выпустили почти 80 беспилотников различных типов. Большинство из них удалось сбить, но, к сожалению, также есть и попадания.
- В частности дроны атаковали Одесскую область. Целью стала энергетика, жилые дома и гостиничный комплекс. Известно об одном пострадавшем человеке. В результате атаки возникли перебои со светом и водой.
- Также враг ударил по машине Черниговоблэнерго. В результате атаки дрона погиб работник. Оккупанты намеренно нанесли еще один удар по другому авто предприятия, когда службы устраняли последствия взрыва.