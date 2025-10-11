Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке на Украину?

Ночью 11 октября российские войска атаковали 78 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали свои средства воздушного нападения с направлений:

Орел,

Миллерово,

Курск,

Чауда – ВОТ Крыма.

По данным Воздушных сил, более 40 из запущенных врагом целей – "Шахеды". Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито или подавлено 54 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 6 объектах,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 9 часов утра вражеская атака продолжается, а в воздушном пространстве фиксируют еще несколько вражеских БПЛА.

В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил

Прошлая атака на Украину: главное