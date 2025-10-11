Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні?
Вночі 11 жовтня російські війська атакували 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали свої засоби повітряного нападу із напрямків:
- Орел,
- Міллерово,
- Курськ,
- Чауда – ТОТ Криму.
За даними Повітряних сил, понад 40 із запущених ворогом цілей – "Шахеди". Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях,
– ідеться в повідомленні.
Станом на 9 годину ранку, ворожа атака триває, а в повітряному просторі фіксують ще декілька ворожих БпЛА.
В Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил
Попередня атака по Україні: головне
Вночі 10 жовтня загарбники завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни застосували 497 засобів повітряного нападу, зокрема 32 ракети та 465 БпЛА різних типів.
Зокрема, ворожі сили застосували 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 12 крилатих ракет "Іскандер-К" та 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Станом на ранок силами ППО збито/подавлено 420 повітряних цілей. Відповідно до даних Повітряних сил, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.