Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Ворог вдарив дронами по авто Чернігівобленерго, є загиблі та поранені

Що відомо про атаку по Україні?

Вночі 11 жовтня російські війська атакували 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали свої засоби повітряного нападу із напрямків:

Орел,

Міллерово,

Курськ,

Чауда – ТОТ Криму.

За даними Повітряних сил, понад 40 із запущених ворогом цілей – "Шахеди". Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 9 годину ранку, ворожа атака триває, а в повітряному просторі фіксують ще декілька ворожих БпЛА.

В Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил

Дивіться також Росіяни атакували Харківщину: в області спалахнули пожежі

Попередня атака по Україні: головне