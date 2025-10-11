Внаслідок цього там виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про атаку на Харківщину?

За даними ДСНС, вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по Чугуєву та Великому Бурлуку Куп'янського району. Через влучання сталися руйнування та пожежі на території приватних підприємств. Окрім цього, одна особа постраждала.

Наслідки атаки на Харківську область / Фото ДСНС

Росія атакує Харківщину: коротко про головне