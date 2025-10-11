Як розповів в ефірі 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап, Україні потрібно працювати у цьому напрямку. Адже ми не розвивали радіолокаційне поле, зменшували вогневі групи.

Як протидіяти навалі дронів?

Раніше у нас працювала армійська авіація Сухопутних військ. Вона займалася перехопленням "Шахедів" за допомогою гвинтокрилів. Але з часом кількість дронів почала суттєво зростати. Уже в червні Росія щодня випускала 90 безпілотників на добу, до кінця 2025 року ця цифра може вирости до 200. Тож засобів для протидії бракуватиме.

Замість них застосовують дрони-перехоплювачі на електричній тязі. Вони тільки починають з'являтися у військах. В основному мовиться про Sting, який ефективно працює з допомогою інструментів Штучного інтелекту.

Його досить точно "викидають" і потім він прямує в місце, щоб вразити "Шахеда". Але виробництво ще недостатнє для того, щоб перекрити всі питання. Крім того, він може діяти не на всіх висотах,

– зауважив Костянтин Криволап.

До того ж на знищення одного "Шахеда" треба запустити від 3 до 6 дронів-перехоплювачів. Можливо, їх покращуватимуть і з часом вони працюватимуть у ширшому діапазоні частот.

Чому важлива легкомоторна авіація?

За словами Костянтина Криволапа, поки немає сигналів про те, що легкомоторна авіація буде розвиватися. Хоча логічно, щоб вона працювала разом з дронами-перехоплювачами.

Легкомоторна авіація могла б збивати завчасно всі "Шахеди" поки вони не залетіли до міста. А потім працювали дрони-перехоплювачі з мобільних вогневих груп. Але поки цей напрямок не розвивається.

Всі зосередилися на дронах-перехоплювачах. Думають, що вони врятують нас від "Шахедів". Я впевнений, що такого, на жаль, не буде. Все одно доведеться застосовувати легкомоторну авіацію,

– наголосив експерт з авіації.

Важливо, що її спроможності можна спрямувати найперше на збиття дронів – розвідників. Вони першими залітають на наші території, перевіряють, що можна уразити. Ці безпілотники вільно літають на висотах 500 – 600 метрів, тобто у нашій досяжності, але ми не маємо чим їх збити.

Уже були випадки, коли спершу з'являвся розвідник, а після нього починалася атака. Тож потрібно ретельно зайнятися цим питанням і спрямувати туди максимум зусиль.

