Так он прокомментировал последствия сегодняшней атаки России на встрече с журналистами, передает 24 Канал.

Как снизилась эффективность украинской ПВО?

Основной удар был в 4 региона, и это не первый такой удар. Я бы сказал, что считаю, что метеоусловия уменьшили наши отражения процентов где-то на 20 – 30. И я думаю, что это именно дало такой эффект,

– отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что если почти удалось восстановить водоснабжение в течение дня, то есть основания надеяться и на положительные решения по электроснабжению. Он констатировал, что "это удар сильный, но он точно не смертельный".

"Ну а что нам остается? Партнеры должны помогать, Америка должна успокоить Путина, партнеры должны не опускать руки, поддерживать Украину, а украинцы... я считаю, что все правильно делают", – говорит Зеленский.

На вопрос об обсуждении ПВО на предстоящих переговорах в США и возможном "минеральном" соглашении, Президент отметил, что в Вашингтоне на повестке дня несколько важных тем, и средства противовоздушной обороны – среди приоритетных. Он назвал это частью большого соглашения (Mega Deal), где ПВО – пункт №1, а также речь идет о других элементах оборонной поддержки, в частности HIMARS и ATACMS, которые уже используются и нуждаются в усилении.

Зеленский отметил, что в то же время Украина параллельно развивает собственный военный потенциал и движется вперед, несмотря на вызовы.

Зеленский сказал, сколько объектов должна защитить ПВО