Так він прокоментував наслідки сьогоднішньої атаки Росії на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.
Як знизилась ефективність української ППО?
Основний удар був у 4 регіони, і це не перший такий удар. Я б сказав, що вважаю, що метеоумови зменшили наші відбиття відсотків десь на 20 – 30. І я думаю, що це саме дало такий ефект,
– зазначив Зеленський.
Водночас він додав, що якщо майже вдалося відновити водопостачання впродовж дня, то є підстави сподіватися й на позитивні рішення щодо електропостачання. Він констатував, що "це удар сильний, але він точно не смертельний".
"Ну а що нам залишається? Партнери мають допомагати, Америка має угомонити Путіна, партнери мають не опускати руки, підтримувати Україну, а українці… я вважаю, що все правильно роблять", – каже Зеленський.
На запитання про обговорення ППО на майбутніх переговорах у США та можливу "мінеральну" угоду, Президент зауважив, що у Вашингтоні на порядку денному кілька важливих тем, і засоби протиповітряної оборони – серед пріоритетних. Він назвав це частиною великої угоди (Mega Deal), де ППО – пункт №1, а також йдеться про інші елементи оборонної підтримки, зокрема HIMARS і ATACMS, які вже використовуються й потребують посилення.
Зеленський наголосив, що водночас Україна паралельно розвиває власний військовий потенціал і рухається вперед, попри наявні виклики.
Зеленський сказав, скільки об'єктів має захистити ППО
Україна першочергово захищає 203 ключові інфраструктурні об'єкти, що стосуються енергетики, газу та водопостачання.
Він впевнений, що Україна робить все правильно, але водночас "хочеться це робити не наодинці", а щоб партнери підтримували діями, а не словами.
Зеленський також розповів про посилення ППО. Зокрема, восени Україна має отримати 2 системи Patriot з ракетами.