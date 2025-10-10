Так він прокоментував наслідки сьогоднішньої атаки Росії на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Як знизилась ефективність української ППО?

Основний удар був у 4 регіони, і це не перший такий удар. Я б сказав, що вважаю, що метеоумови зменшили наші відбиття відсотків десь на 20 – 30. І я думаю, що це саме дало такий ефект,

– зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що якщо майже вдалося відновити водопостачання впродовж дня, то є підстави сподіватися й на позитивні рішення щодо електропостачання. Він констатував, що "це удар сильний, але він точно не смертельний".

"Ну а що нам залишається? Партнери мають допомагати, Америка має угомонити Путіна, партнери мають не опускати руки, підтримувати Україну, а українці… я вважаю, що все правильно роблять", – каже Зеленський.

На запитання про обговорення ППО на майбутніх переговорах у США та можливу "мінеральну" угоду, Президент зауважив, що у Вашингтоні на порядку денному кілька важливих тем, і засоби протиповітряної оборони – серед пріоритетних. Він назвав це частиною великої угоди (Mega Deal), де ППО – пункт №1, а також йдеться про інші елементи оборонної підтримки, зокрема HIMARS і ATACMS, які вже використовуються й потребують посилення.

Зеленський наголосив, що водночас Україна паралельно розвиває власний військовий потенціал і рухається вперед, попри наявні виклики.

