В атаках по Украине увеличивается количество баллистики, – эксперт сказал, чего ожидать

Россия намерена погрузить погрузить Украину в блэкаут, поэтому постоянно осуществляет атаки. Это удары дронами, ракетами. Тактика врага особо не меняется.

Однако количество баллистических ракет становится больше. Это 24 Каналу отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Я не сказал бы, что там что-то меняется концептуально. Меняется относительно комплекта средств. В одних ударах – больше воздушной составляющей, в следующих – больше "Калибров". Очевидно, увеличивается количество баллистики. Постепенно, но увеличивается", – сказал он.

Какими будут атаки россиян?

Павел Лакийчук отметил, что враг атакует Украину постоянно. В частности, ночью 8 ноября оккупанты ударили по Днепропетровской области. Это и логистика, и транспортная инфраструктура, и так далее.

Вероятнее всего, эти ударные пики сглаживаются. Но сглаживаются не путем уменьшения количества средств поражения в пиковых, комбинированных ударах. А наоборот – путем увеличения количества промежуточных ударов,

– подчеркнул он.

Поэтому не стоит рассчитывать на то, что россияне будут ждать, пока наступят большие морозы и так далее. Они продолжают свои попытки погрузить украинцев в блэкаут.

Массированная атака по Украине 8 ноября: что известно?