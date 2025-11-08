Однако количество баллистических ракет становится больше. Это 24 Каналу отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Я не сказал бы, что там что-то меняется концептуально. Меняется относительно комплекта средств. В одних ударах – больше воздушной составляющей, в следующих – больше "Калибров". Очевидно, увеличивается количество баллистики. Постепенно, но увеличивается", – сказал он.

Какими будут атаки россиян?

Павел Лакийчук отметил, что враг атакует Украину постоянно. В частности, ночью 8 ноября оккупанты ударили по Днепропетровской области. Это и логистика, и транспортная инфраструктура, и так далее.

Вероятнее всего, эти ударные пики сглаживаются. Но сглаживаются не путем уменьшения количества средств поражения в пиковых, комбинированных ударах. А наоборот – путем увеличения количества промежуточных ударов,

– подчеркнул он.

Поэтому не стоит рассчитывать на то, что россияне будут ждать, пока наступят большие морозы и так далее. Они продолжают свои попытки погрузить украинцев в блэкаут.

