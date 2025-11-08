Однако количество баллистических ракет становится больше. Это 24 Каналу отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
Смотрите также Разрушения в Днепре и отключение света: все последствия массированной атаки на Украину
"Я не сказал бы, что там что-то меняется концептуально. Меняется относительно комплекта средств. В одних ударах – больше воздушной составляющей, в следующих – больше "Калибров". Очевидно, увеличивается количество баллистики. Постепенно, но увеличивается", – сказал он.
Какими будут атаки россиян?
Павел Лакийчук отметил, что враг атакует Украину постоянно. В частности, ночью 8 ноября оккупанты ударили по Днепропетровской области. Это и логистика, и транспортная инфраструктура, и так далее.
Вероятнее всего, эти ударные пики сглаживаются. Но сглаживаются не путем уменьшения количества средств поражения в пиковых, комбинированных ударах. А наоборот – путем увеличения количества промежуточных ударов,
– подчеркнул он.
Поэтому не стоит рассчитывать на то, что россияне будут ждать, пока наступят большие морозы и так далее. Они продолжают свои попытки погрузить украинцев в блэкаут.
Массированная атака по Украине 8 ноября: что известно?
В ночь на 8 ноября россияне осуществили массированную и комбинированную атаку. Известно, что враг выпустил 458 ударных дронов и 45 ракет различных типов. В частности, 32 ракеты – это баллистика, около 300 беспилотников – это "Шахеды".
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что это была типичная атака по энергетике и газовой инфраструктуре. Основными направлениями вражеского удара стали Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.
В результате атаки один человек погиб на Харьковщине. Есть пострадавшие в Киевской и Полтавской областях. Также россияне били по Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской области. С вечера вражеские силы атаковали и Одесскую область.