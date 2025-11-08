Проте кількість балістичних ракет стає більшою. Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Я не сказав би, що там щось змінюється концептуально. Змінюється щодо комплекту засобів. В одних ударах – більше повітряною складовою, в наступних – більше "Калібрів". Очевидно, збільшується кількість балістики. Поступово, але збільшується", – сказав він.

Якими будуть атаки росіян?

Павло Лакійчук зазначив, що ворог атакує Україну постійно. Зокрема, вночі 8 листопада окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Це і логістика, і транспортна інфраструктура, і так далі.

Найімовірніше, ці ударні піки згладжуються. Але згладжуються не шляхом зменшення кількості засобів ураження в пікових, комбінованих ударах. А навпаки – шляхом збільшення кількості проміжних ударів,

– підкреслив він.

Тому не варто розраховувати на те, що росіяни чекатимуть, поки настануть більші морози і так далі. Вони продовжують свої спроби занурити українців у блекаут.

Масована атака по Україні 8 листопада: що відомо?