Проте кількість балістичних ракет стає більшою. Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
"Я не сказав би, що там щось змінюється концептуально. Змінюється щодо комплекту засобів. В одних ударах – більше повітряною складовою, в наступних – більше "Калібрів". Очевидно, збільшується кількість балістики. Поступово, але збільшується", – сказав він.
Якими будуть атаки росіян?
Павло Лакійчук зазначив, що ворог атакує Україну постійно. Зокрема, вночі 8 листопада окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Це і логістика, і транспортна інфраструктура, і так далі.
Найімовірніше, ці ударні піки згладжуються. Але згладжуються не шляхом зменшення кількості засобів ураження в пікових, комбінованих ударах. А навпаки – шляхом збільшення кількості проміжних ударів,
– підкреслив він.
Тому не варто розраховувати на те, що росіяни чекатимуть, поки настануть більші морози і так далі. Вони продовжують свої спроби занурити українців у блекаут.
Масована атака по Україні 8 листопада: що відомо?
У ніч на 8 листопада росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку. Відомо, що ворог випустив 458 ударних дронів і 45 ракет різних типів. Зокрема, 32 ракети – це балістика, близько 300 безпілотників – це "Шахеди".
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що це була типова атака по енергетиці й газовій інфраструктурі. Основними напрямками ворожого удару стали Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.
Внаслідок атаки одна людина загинула на Харківщині. Є постраждалі у Київській та Полтавській областях. Також росіяни били по Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині. З вечора ворожі сили атакували й Одещину.