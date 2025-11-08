В атаках по Україні збільшується кількість балістики, – експерт сказав, чого очікувати

Росія має намір занурити занурити Україну у блекаут, тому постійно здійснює атаки. Це удари дронами, ракетами. Тактика ворога особливо не змінюється.

Проте кількість балістичних ракет стає більшою. Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Дивіться також Руйнування у Дніпрі та відключення світла: усі наслідки масованої атаки на Україну

"Я не сказав би, що там щось змінюється концептуально. Змінюється щодо комплекту засобів. В одних ударах – більше повітряною складовою, в наступних – більше "Калібрів". Очевидно, збільшується кількість балістики. Поступово, але збільшується", – сказав він.

Якими будуть атаки росіян?

Павло Лакійчук зазначив, що ворог атакує Україну постійно. Зокрема, вночі 8 листопада окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Це і логістика, і транспортна інфраструктура, і так далі.

Найімовірніше, ці ударні піки згладжуються. Але згладжуються не шляхом зменшення кількості засобів ураження в пікових, комбінованих ударах. А навпаки – шляхом збільшення кількості проміжних ударів,

– підкреслив він.

Тому не варто розраховувати на те, що росіяни чекатимуть, поки настануть більші морози і так далі. Вони продовжують свої спроби занурити українців у блекаут.

Масована атака по Україні 8 листопада: що відомо?