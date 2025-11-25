На Киев летели баллистика и "Кинжалы": в Воздушных силах сказали, как сбивали цели
- Ночью 25 ноября Украина подверглась российским атакам ракетами и сотнями дронов, в частности по Киеву летели баллистические ракеты и "Кинжалы".
- Воздушные силы сбили три баллистические ракеты "Искандер-М" и один "Кинжал", с помощью систем Patriot.
Украина ночью 25 ноября пережила российский террор ракетами и сотнями дронов. В сторону столицы также летела баллистика и "Кинжалы".
Большинство вражеских воздушных целей удалось сбить силами ПВО. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
Что запустили по Украине и удалось сбить ПВО?
В Воздушных силах отметили, что ночь и утро 25 ноября выдались непростыми для гражданских и Сил обороны. Всего по Украине враг запустил 22 ракеты и более 460 дронов.
Дроны атакуют фактически круглосуточно. Имели ракетные атаки двумя волнами с применением аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", также баллистика и крылатые ракеты как морского, так и наземного базирования,
– рассказал Игнат.
Удар в основном пришелся на Киев и Одессу, которую враг атаковал с Черного моря. Также последствия фиксируют на Черниговщине, Сумщине и в других регионах.
Игнат подчеркнул, что три баллистические ракеты "Искандер-М", которые двигались в сторону столицы, были сбиты системами Patriot. Воздушные силы также подтвердили сбитие одного "Кинжала".
Какие последствия ночной атаки?
В Киеве последствия удара зафиксированы в нескольких районах города. К сожалению, известно о 7 погибших, еще больше людей – пострадали. Россия била по многоэтажкам и объектам критической инфраструктуры.
В результате атаки дронов на Одессу травмированы шесть человек, среди них двое детей. Повреждены гражданские здания, энергообъекты и портовая инфраструктура.