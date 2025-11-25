На Київ летіли балістика та "Кинджали": у Повітряних силах розповіли, як збивали цілі
- Вночі 25 листопада Україна зазнала російських атак ракетами та сотнями дронів, зокрема по Києву летіли балістичні ракети та "Кинджали".
- Повітряні сили збили три балістичні ракети "Іскандер-М" та один "Кинджал", за допомогою систем Patriot.
Україна вночі 25 листопада пережила російський терор ракетами та сотнями дронів. У бік столиці також летіла балістика та "Кинджали".
Більшість ворожих повітряних цілей вдалось збити силами ППО. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
Дивіться також Масована атака "Кинджалами", "Калібрами", "Іскандерами" та "Шахедами": де рухалися ворожі цілі
Що запустили по Україні та вдалось збити ППО?
У Повітряних силах зазначили, що ніч та ранок 25 листопада видались непростими для цивільних та Сил оборони. Загалом по Україні ворог запустив 22 ракети і понад 460 дронів.
Дрони атакують фактично цілодобово. Мали ракетні атаки двома хвилями із застосуванням аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", також балістика та крилаті ракети як морського, так і наземного базування,
– розповів Ігнат.
Удар здебільшого припав на Київ та Одесу, яку ворог атакував з Чорного моря. Також наслідки фіксують на Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах.
Ігнат підкреслив, що три балістичні ракети "Іскандер-М", які рухались в бік столиці, були збиті системами Patriot. Повітряні сили також підтвердили збиття одного "Кинджалу".
Які наслідки нічної атаки?
У Києві наслідки удару зафіксовані в кількох районах міста. На жаль, відомо про 7 загиблих, ще більше людей – постраждали. Росія била по багатоповерхівках та об'єктах критичної інфраструктури.
В результаті атаки дронів на Одесу травмовано шістьох людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено цивільні будівлі, енергооб'єкти та портову інфраструктуру.