Направление на Москву, – полковник запаса разобрал массированную атаку по России
- 21 октября 2025 года Украина осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по территории России, что угрожает Москве.
- В атаках использовались ракеты Storm Shadow, а также беспилотники, которые атаковали Брянск и Смоленскую область, создавая угрозу для центральных регионов России.
Украинские силы продолжают наносить серьезный ущерб России. Вечером 21 октября 2025 года состоялась массированная ракетно-дроновая атака по территории врага. Теперь под угрозой может оказаться и Москва.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что США и Европа могли снять любые ограничения на использование Украиной оружия, которое они передают. Кроме этого, украинские силы получают от американцев данные о расположении российских зенитно-ракетных комплексов и локаторов систем РЭБ.
Смотрите также Неизвестные БпЛА добралась и до Смоленска: там горит местная ТЭЦ – яркие кадры
Как Украина атакует Россию?
Роман Свитан считает, что для недавних атак по территории России наши военные могли использовать ракеты Storm Shadow.
В России докладывали, что Украина подняла в воздух несколько бортов. Это указывает на то, что была использована авиационная компонента. В генштабе докладывали, что было использовано вооружение Воздушных сил, Морских сил и Сухопутных войск,
– сказал он.
Это, вероятно, указывает на то, что Украина применила ракеты Storm Shadow, "Нептун" или Фламинго.
В Брянске уничтожили завод, который изготавливал ракетное топливо. Для нас было очень важно его "отминусовать". Поэтому было выбрано правильное направление массированного удара. Значительная часть беспилотников двигалась на Брянск в сторону Москвы,
– отметил Свитан.
Кроме того, вблизи Москвы в Смоленской области дроны атаковали местную ТЭЦ.
Военный эксперт отметил, что такая работа украинских сил указывает на профессиональный подход к выполнению боевых задач. Все потому, что удалось очень правильно проработать маршрут, механизмы и степень поражения вражеских целей.
Большинство поражений осуществлены неподалеку от Москвы, что создает серьезную угрозу для центральных регионов России.
Что известно об атаках по России?
Атака на Россию 21 октября 2025 года стала одной из самых массированных с начала полномасштабного вторжения. Российские системы противовоздушной обороны пытались отражать удары, однако немало регионов пострадали.
В Брянской области 21 октября прогремели взрывы. Там под ударом оказался химический завод и загорелась электроподстанция.
Силы обороны ночью 22 октября атаковали несколько стратегически важных объектов России. В частности говорится о заводе, который производит боеприпасы и НПЗ.