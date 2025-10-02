Сырский рассказал, как Украина готовится противодействовать массированным вражеским атакам
- Генштаб ВСУ усиливает ПВО путем увеличения экипажей дронов-перехватчиков, в частности в прифронтовых районах.
- Украина развивает новые направления противодействия беспилотникам, включая внедрение легкомоторной авиации и совершенствование дронов-перехватчиков.
Россияне постоянно меняют тактику применения беспилотников. Учитывая это, в Генштабе ВСУ приняли ряд решений по усилению ПВО, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков.
Речь идет о прифронтовых районах и приграничье, где враг активизировал свои удары. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Как Украина будет противодействовать массированным атакам?
По словам Сырского, в этом году в сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6 900 дронов, из которых более 3 600 – типа "Шахед". "ВСУ должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы", – отметил он.
В четверг, 2 октября, главнокомандующий рассказал о совещании по наращиванию возможностей в борьбе с российскими ударными беспилотниками.
Продолжаем наращивать способности подразделений, которые противодействуют вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков,
– говорится в сообщении.
Сейчас большинство российских ударных беспилотников уничтожают именно такими средствами, поэтому продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. В частности, речь идет о:
- наращивании подготовки специалистов, создании дополнительных учебных мощностей для качественной тренировки;
- совершенствовании системы обнаружения БпЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения;
- формировании Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, командование развивает и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. В строй вводят новые экипажи.
Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах,
– сообщили в Генштабе.
Напомним, ранее аналитики Defense Express обратили внимание на то, что россияне переняли украинский опыт с использованием спортивно-тренировочных самолетов Як-52 для перехвата дронов.
Также продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. "Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", – отметил Сырский.
Он определил необходимые задачи всем привлеченным структурам – прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертывания новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками.
Атаки дронами-камикадзе: что говорят эксперты?
- В комментарии для 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный отметил, что много крылатых и баллистических ракет летят именно на военные объекты. Для гражданских же наибольшую опасность могут представлять "Шахеды". "Если будут выбирать, что сбивать – "Шахед" или крылатую ракету – конечно, будут сбивать крылатую ракету, потому что боеголовка гораздо больше", – заметил он.
- Кроме того, по мнению Нарожного, осенью количество массированных атак может увеличиться, ведь оккупанты будут использовать плохую погоду. Также стоит ожидать ударов по энергетической инфраструктуре.
- К слову, авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала предупредил об угрозе массированных налетов малозаметных беспилотников с контролируемых Россией территорий, которые обходят классические системы ПВО и радиолокации. Он отметил необходимость в тесной координации с Европой и обновлении возможностей для защиты воздушного пространства.