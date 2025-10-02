Сирський розповів, як Україна готується протидіяти масованим ворожим атакам
- Генштаб ЗСУ посилює ППО шляхом збільшення екіпажів дронів-перехоплювачів, зокрема в прифронтових районах.
- Україна розвиває нові напрямки протидії безпілотникам, включаючи впровадження легкомоторної авіації та вдосконалення дронів-перехоплювачів.
Росіяни постійно змінюють тактику застосування безпілотників. Зважаючи на це, у Генштабі ЗСУ ухвалили низку рішень щодо посилення ППО, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів.
Йдеться про прифронтові райони та прикордоння, де ворог активізував свої удари. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Дивіться також Дрони вбили всю сім'ю: на Сумщині попрощалися із захисником, його вагітною дружиною та синами
Як Україна протидіятиме масованим атакам?
За словами Сирського, цьогоріч у вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6 900 дронів, з яких понад 3 600 – типу "Шахед". "ЗСУ мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози", – зауважив він.
У четвер, 2 жовтня, головнокомандувач розповів про нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з російськими ударними безпілотниками.
Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів,
– йдеться в повідомленні.
Наразі більшість російських ударних безпілотників знищують саме такими засобами, тож триває системне розширення штату відповідних формувань. Зокрема, йдеться про:
- нарощення підготовки фахівців, створення додаткових навчальних потужностей для якісного тренування;
- вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення;
- формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗСУ..
Окрім того, командування розвиває й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. У стрій вводять нові екіпажі.
Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах,
– повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше аналітики Defense Express звернули увагу на те, що росіяни перейняли український досвід із використанням спортивно-тренувальних літаків Як-52 для перехоплення дронів.
Також триває спільна робота Сил оборони й виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. "Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", – зауважив Сирський.
Він визначив необхідні завдання всім залученим структурам – насамперед щодо підвищення ефективності знищення безпілотників і розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами.
Сирський провів нараду: дивіться фото
Атаки дронами-камікадзе: що кажуть експерти?
- У коментарі для 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що багато крилатих і балістичних ракет летять саме на військові об'єкти. Для цивільних же найбільшу небезпеку можуть становити "Шахеди". "Якщо обиратимуть, що збивати – "Шахед" чи крилату ракету – звісно, збиватимуть крилату ракету, бо боєголовка набагато більша", – зауважив він.
- Окрім того, на думку Нарожного, восени кількість масованих атак може збільшитися, адже окупанти будуть використовувати погану погоду. Також варто очікувати ударів по енергетичній інфраструктурі.
- До слова, авіаексперт Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу попередив про загрозу масованих нальотів малопомітних безпілотників з контрольованих Росією територій, які обходять класичні системи ППО та радіолокації. Він наголосив на потребі в тіснішій координації з Європою та оновленні спроможностей для захисту повітряного простору.