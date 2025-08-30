В Генштабе России заявили о планах и в дальнейшем осуществлять массированные атаки по Украине
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Москва планирует продолжать массированные удары по Украине, сосредоточены на военных объектах.
- Генштаб РФ работает во взаимодействии с ФСБ и продолжает наступательные действия в рамках "специальной военной операции".
- Заявление было сделано во время подведения итогов боевых действий за весенне-летний период.
Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что Москва и в дальнейшем планирует осуществлять массированные удары по территории Украины. Они будут якобы направлены исключительно на военные объекты.
По его словам, Россия целенаправленно бьет только по военным объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника российского Генштаба во время подведения итогов боевых действий за весенне-летний период.
Смотрите также Было несколько этапов, – корреспондент из Запорожья о массированной российской атаке по городу
Что говорят в российском Гентабе о массированных обстрелах Украины?
По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины,
– сказал Герасимов.
По его словам, Генштаб РФ работает во взаимодействии с ФСБ.
Кроме того, он подтвердил намерения российской армии продолжать наступательные действия в рамках так называемой "специальной военной операции".
Как в Кремле комментировали массированные обстрелы Украины?
Дмитрий Песков 28 августа отрицал, что удары России по Киеву были направлены на гражданские объекты, утверждая, что целью были военные объекты.
Ночью 28 августа Россия осуществила комбинированный удар по Киеву, уничтожив часть пятиэтажки на улице Бориспольской в Дарницком районе.