Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что Москва и в дальнейшем планирует осуществлять массированные удары по территории Украины. Они будут якобы направлены исключительно на военные объекты.

По его словам, Россия целенаправленно бьет только по военным объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника российского Генштаба во время подведения итогов боевых действий за весенне-летний период.

Что говорят в российском Гентабе о массированных обстрелах Украины?

По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины,

– сказал Герасимов.

По его словам, Генштаб РФ работает во взаимодействии с ФСБ.

Кроме того, он подтвердил намерения российской армии продолжать наступательные действия в рамках так называемой "специальной военной операции".

Как в Кремле комментировали массированные обстрелы Украины?