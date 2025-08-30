Начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що Москва й надалі планує здійснювати масовані удари по території України. Вони будуть нібито спрямовані виключно на військові об’єкти.

За його словами, Росія цілеспрямовано б'є лише по військовим об'єктам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника російського Генштабу під час підбивання підсумків бойових дій за весняно-літній період.

Що кажуть у російському Гентабі про масовані обстріли України?

За планом Генерального штабу триває цілеспрямоване завдавання масованих вогневих ударів виключно по військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу України,

– сказав Герасимов.

За його словами, Генштаб РФ працює у взаємодії з ФСБ.

Крім того, він підтвердив наміри російської армії продовжувати наступальні дії в межах так званої "спеціальної воєнної операції".

Як у Кремлі коментували масовані обстріли України?