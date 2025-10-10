Россия в ночь на 10 октября массированно атаковала объекты украинской энергетики. Такие действия врага, конечно, не останутся без должного ответа от СОУ.

Украина уже готовит действия для поражения объектов оккупантов, как ответ на массированную атаку в ночь на 10 октября. Эксперты специально для 24 Канала предположили, каким может быть ответ от нашего государства и какие цели на территории страны-агрессора лучше выбрать.

Как Украина ответит на ночную атаку по энергетике?

Бывший офицер Воздушных Сил, авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что Украина знает особенности российской ПВО, знает ее слабые места, поэтому может наносить комбинированные удары даже собственным оружием. Правда, хотелось бы получать такие же разведданные, как Россия получает от Китая.

У нас есть достаточно возможностей, чтобы делать зеркальные ответы по энергетике врага. В свое время мы показали, как оставить Белгород без света. То же самое мы можем сделать с другими городами. Однако также важны точечные удары по местам производства ракет,

– отметил бывший офицер Воздушных Сил.

Он продолжил, что ракеты, которые Россия применила в ночь на 10 октября, изготавливаются на известных нам заводах. По ним надо попасть достаточным количеством средств поражения, чтобы остановить производственные мощности. Они используют устаревшие советские технологии, их ВПК не справляется, из-за чего потом падают самолеты МиГ-31К.

"СОУ прилагают максимум усилий, ведь мы каждую ночь видим удары по территории России", – подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, удары по энергетике России должны происходить в Московской, Ленинградской областях, где больше российской элиты, которая может спросить с Путина. Надо бить точечно по местам производства российского оружия. Это происходит, но нужно добавлять массовость.

Храпчинский предположил, как Украина ответит на обстрел: смотрите видео

Какой объект стоит поразить в первую очередь?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что конкретный удар по одной точке может обвалить энергетику России. Она расположена в 3000 километрах от Украины. Речь идет о так называемом "Ямальском кресте".

"Если ударить сюда, то в России просто не станет газа. Здесь возводятся 17 магистральных газопроводов. К слову, света в России не будет тоже, ведь их АЭС работают на газогенераторах", – объяснил полковник запаса ВСУ.

Как он отметил, для наиболее эффективного удара по этому объекту нужны баллистические ракеты. До "Ямальского креста" они будут лететь максимум 30 минут, смогут преодолеть российскую ПВО и нанести максимальный ущерб энергетике врага.

Свитан назвал объект в России, который надо поразить первым: смотрите видео

Какие возможности Украины для ответа на массированную атаку?

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что Украина ранее заявляла о прицельных ответах на атаки по украинской энергоинфраструктуре. Мы уже показывали на примере Белгородской ТЭЦ после атаку по Харькову, Чернигову, но россияне этого не поняли.

"Фламинго" уже летят по территории России. Цели – понятны в их тылу. У них уже сейчас большой резонанс, истерика по атакам по энергетике в российском пограничье, то, очевидно, что масштабирование этих атак ближе к российской столице и по самой Москве – это и будет ответом,

– подчеркнул политолог.

Он напомнил слова Зеленского о том, что если будет блэкаут в Киеве, то будет блэкаут и в Москве. Мы уже слышали реакцию от Трампа, что ответные удары одобрены Белым Домом. Их поддерживает сам президент США. Было бы неплохо получить от него для этого дополнительное вооружение, в частности дальнобойные американские ракеты.

Чаленко ответил, какие способности у Украины для ударов по России: смотрите видео

В чем заключается главный провал Путина в массированных атаках по Украине?

Чаленко также назвал главный провал Путина в массированных атаках по Украине. Ему не удалось сломать украинское общество, которое остается единым и устойчивым в базовых вопросах, в частности, по территориальным уступкам. Хотя террор конечно тяжелый, в частности на прифронтовых территориях.

"Впрочем люди все это воспринимают с пониманием, и социология показывает, что Путину не удается получить желаемого и использовать эти атаки, как эффективные ИПСО против нашего народа, заставить Украину пойти на капитуляцию, согласившись на ультимативные требования Кремля", – сказал глава Центра анализа и стратегий.

Он добавил, что Путину не удается прогнуть украинцев. Впрочем нужно усилить давление на Кремль, на российскую экономику, потому что очевидно, что украинцы не прекратят сопротивление этой агрессии.

