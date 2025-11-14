Атака врага повредила теплосети в Киеве: где не будет отопления

Массированная воздушная атака российской армии на Киев 14 ноября имела последствия. Среди них – повреждение тепловых сетей.

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также Массированная атака на Украину: как все было и что известно о последствиях

Что известно о повреждении теплосетей в Киеве?

Киев подвергся комбинированной массированной воздушной атаке ночью 14 ноября. Российская армия применила ударные БпЛА, баллистику, крылатые "Калибры" и "Кинжалы".

В результате атаки в столице возникло много пожаров, повреждены дома и автомобили, пострадали люди – в настоящее время известно о 16 таких. Последствия же есть фактически во всех районах Киева.

Кроме того, городские власти сообщили, что в Деснянском районе сложилась аварийная ситуация на тепломагистрали.

В результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей,

– написал Виталий Кличко в социальных сетях.

Поэтому временно отсутствует теплоснабжение части зданий в упомянутом районе. Коммунальные службы города уже приступили к работе, определяют характер повреждений и ликвидируют последствия.

Немногим ранее городской голова предупреждал о возможных перебоях с электроснабжением и водоснабжением.

Все об атаке на столицу Россия атаковала Киев всеми средствами воздушного нападения: что известно о последствиях и пострадавших

К слову, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал 24 Каналу, что Украина имеет дополнительные источники тепла, поэтому даже массированными обстрелами оккупанты не смогут оставить всех нас без отопления.

Заметьте, оперативно о воздушных тревогах, удары беспилотников, ракетные угрозы, баллистические, а также о последствиях российских воздушных атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Какие последствия атаки врага в Киевской области?