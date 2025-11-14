Атака врага повредила теплосети в Киеве: где не будет отопления
- 14 ноября Киев подвергся массированной воздушной атаке, которая повредила теплосети в Деснянском районе.
- Из-за этого в части столичных зданий временно отсутствует теплоснабжение, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Массированная воздушная атака российской армии на Киев 14 ноября имела последствия. Среди них – повреждение тепловых сетей.
Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Что известно о повреждении теплосетей в Киеве?
Киев подвергся комбинированной массированной воздушной атаке ночью 14 ноября. Российская армия применила ударные БпЛА, баллистику, крылатые "Калибры" и "Кинжалы".
В результате атаки в столице возникло много пожаров, повреждены дома и автомобили, пострадали люди – в настоящее время известно о 16 таких. Последствия же есть фактически во всех районах Киева.
Кроме того, городские власти сообщили, что в Деснянском районе сложилась аварийная ситуация на тепломагистрали.
В результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей,
– написал Виталий Кличко в социальных сетях.
Поэтому временно отсутствует теплоснабжение части зданий в упомянутом районе. Коммунальные службы города уже приступили к работе, определяют характер повреждений и ликвидируют последствия.
Немногим ранее городской голова предупреждал о возможных перебоях с электроснабжением и водоснабжением.
Все об атаке на столицу Россия атаковала Киев всеми средствами воздушного нападения: что известно о последствиях и пострадавших
К слову, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал 24 Каналу, что Украина имеет дополнительные источники тепла, поэтому даже массированными обстрелами оккупанты не смогут оставить всех нас без отопления.
Какие последствия атаки врага в Киевской области?
В Киевской области, которая также была под массированным ударом, как сообщали в областной военной администрации, пострадали объекты критической инфраструктуры, частные дома, складские и производственные помещения, автомобили.
В целом последствия есть в 5 районах области. Также известно по меньшей мере о 6 пострадавших, среди них ребенок. Речь идет о Фастовском районе, Бучанском, Белой Церкови, Вышгородскои (здесь трое травмированных) и Обуховском.