Из-за этого оккупанты не смогут достичь своих целей. Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что, как минимум, это касается крупных городов.

Смотрите также Полковник запаса сказал, какие действия ВСУ погрузят россиян в блэкаут

Может ли Киев остаться без отопления зимой?

Директор Центра исследований энергетики отметил, что если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение 3 дней при температуре -10 и ниже нет перспективы восстановления, то столица должна объявлять слив воды из домов и эвакуацию. Если на ТЭЦ разрушены котлы и нет уверенности, что они за несколько дней заработают, то здесь говорится о техногенной катастрофе.

Однако стоит отметить, что такой сценарий был бы в случае, если бы в Киеве не было других источников тепла.

В Киеве, кроме ТЭЦ, они есть. Кроме того, люди воспользуются возможностью хоть немного отапливаться электричеством. Поэтому шансов на реальное замерзание системы в столице или другом большом месте немного. Я не верю, что россияне способны реализовать такие риски,

– подчеркнул Харченко.

Напомним, что ранее директор Центра исследований энергетики сообщил, что в столице Украины есть более 186 котельных, которые распределены по всему городу. То есть при худшем сценарии российских обстрелов этот резерв питания теплом остается.

29 октября в Киеве уже начался отопительный сезон, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.

Риски во время отопительного сезона: детали