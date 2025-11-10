Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что в украинских городах есть большое количество объектов резервного питания. В то же время все повреждения в результате ударов стараются минимизировать моментально.

Директор Центра исследований энергетики объяснил, что ТЭС – это то теплоэлектростанция, то есть объект, который генерирует электричество. В то же время ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) – это объект, который генерирует и электричество, и тепло, которые используют для городского отопления в централизованной системе.

8 ноября Россия атаковала ТЭС "Центрэнерго", из-за этого все тепловые электростанции остановились. Харченко отметил, что сейчас ведется титаническая работа, чтобы восстановить все повреждения. Восстановить все не удастся, но основную часть – точно.

Оснований для апокалипсических сценариев я не вижу. Хорошо то, что отопительные системы наших городов децентрализованы. Даже там, где есть большие ТЭЦ, например в Киеве, одновременно есть более 186 котельных, которые распределены по всему городу. Если что-то произойдет – этот резерв питания теплом остается. Поэтому заморозить нас не удастся,

– подчеркнул он.

Директор Центра исследований энергетики добавил, что в любом случае украинские специалисты готовы к вызовам, ведь наша страна не первый год будет иметь сложную зиму.

Заметьте! Несмотря на российские атаки, по данным СНБО, сейчас украинская энергетическая система восстанавливается быстрее, чем в 2022 году.

