Через це окупанти не зможуть досягти своїх цілей. Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зазначивши, що, як мінімум, це стосується великих міст.

Чи може Київ залишитися без опалення взимку?

Директор Центру досліджень енергетики зауважив, що якщо в Києві відключені ТЕЦ і протягом 3 днів при температурі -10 і нижче немає перспективи відновлення, то столиця має оголошувати злив води з будинків та евакуацію. Якщо на ТЕЦ зруйновані котли і немає впевненості, що вони за кілька днів запрацюють, то тут мовиться про техногенну катастрофу.

Однак варто зазначити, що такий сценарій був би у випадку, якби в Києві не було інших джерел тепла.

В Києві, крім ТЕЦ, вони є. Крім того, люди скористаються можливістю хоч трохи опалюватись електрикою. Тому шансів на реальне замерзання системи в столиці чи іншому великому місці небагато. Я не вірю, що росіяни здатні реалізувати такі ризики,

– підкреслив Харченко.

Нагадаймо, що раніше директор Центру досліджень енергетики повідомив, що в столиці України є понад 186 котелень, які розподілені по всьому місту. Тобто при найгіршому сценарії російських обстрілів цей резерв живлення теплом залишається.

29 жовтня в Києві вже розпочався опалювальний сезон, про що повідомив мер міста Віталій Кличко.

Ризики під час опалювального сезону: деталі