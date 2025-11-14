Атака ворога пошкодила тепломережі у Києві: де не буде опалення

Масована повітряна атака російської армії на Київ 14 листопада мала наслідки. Серед них – пошкодження теплових мереж.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про пошкодження тепломереж у Києві?

Київ зазнав комбінованої масованої повітряної атаки вночі 14 листопада. Російська армія застосувала ударні БпЛА, балістику, крилаті "Калібри" та "Кинджали".

Унаслідок атаки у столиці виникли багато пожеж, пошкоджені будинки та автомобілі, постраждали люди – на цей час відомо про 16 таких. Наслідки ж є фактично у всіх районах Києва.

Окрім того, міська влада повідомила, що у Деснянському районі склалася аварійна ситуація на тепломагістралі.

Унаслідок масованої атаки ворога у Києві пошкоджені ділянки теплових мереж,

– написав Віталій Кличко у соціальних мережах.

Відтак тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель у згаданому районі. Комунальні служби міста вже взялися до праці, визначають характер пошкоджень та ліквідовують наслідки.

Трохи раніше міський голова попереджав про можливі перебої з електропостачанням та водопостачанням.

До слова, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав 24 Каналу, що Україна має додаткові джерела тепла, тож навіть масованими обстрілами окупанти не зможуть залишити всіх нас без опалення.

Які наслідки атаки ворога у Київській області?