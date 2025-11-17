"Украина не выживет": ISW объяснил, зачем Кремлю было нужно новое интервью Медведчука

15 ноября Виктор Медведчук дал интервью российскому агентству ТАСС. Бывший нардеп Верховной Рады заявил, что Украина в будущем не "выживет как государство", и "воссоединение" с Россией является стратегической целью. Сохранение независимой Украины политик назвал угрозой для Кремля.

Москва использовала интервью Медведчука, чтобы в очередной раз заявить о своих истинных намерениях. Ей нужны не только 4 области Украины, она хочет ее всю, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Какие планы у России относительно Украины?

Аналитики напомнили, что Медведчук – близкий союзник Путина, которого тот в начале полномасштабного вторжения хотел поставить вместо президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-нардеп в интервью заявил, что он видит себя не будущим президентом независимой Украины, а лишь лидером созданной им организации "Другая Украина".

Медведчук пытался показать, что он и его организация "Другая Украина" якобы отвечают за план поглощения Украины Россией и уничтожения украинской независимости и культуры. Он хвастался "успехами" принудительной интеграции и повторял лживый кремлевский нарратив, что украинцы якобы хотят русификации.

Медведчук продвигает созданную им в январе 2023 года организацию "Другая Украина" как инструмент русификации. Он сказал, что она открыла шесть центров "помощи" для бывших граждан Украины в России.

Также политик заявлял, что неоднократно встречался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, чтобы расширить сотрудничество между "Другой Украиной" и комитетами Госдумы. По его словам, Володин даже поручил включить представителей его организации в рабочие группы и комиссии. Все эти утверждения пока не подтверждены другими российскими чиновниками. "Это похоже на попытку Медведчука поднять себя и свой проект “Другая Украина” до уровня руководителей кремлевского плана по русификации Украины", – заключает ISW.

