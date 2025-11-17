"Україна не виживе": ISW пояснив, навіщо Кремлю було потрібне нове інтерв'ю Медведчука

15 листопада Віктор Медведчук дав інтерв'ю російському агентству ТАСС. Колишній нардеп Верховної Ради заявив, що Україна в майбутньому не "виживе як держава", і "возз'єднання" з Росією є стратегічною метою. Збереження незалежної України політик назвав загрозою для Кремля.

Москва використала інтерв'ю Медведчука, аби вкотре заявити про свої справжні наміри. Їй потрібні не лише 4 області України, вона хоче її усю, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Які плани у Росії щодо України?

Аналітики нагадали, що Медведчук – близький союзник Путіна, якого той на початку повномасштабного вторгнення хотів поставити замість президента України Володимира Зеленського.

Екснардеп в інтерв'ю заявив, що він бачить себе не майбутнім президентом незалежної України, а лише лідером створеної ним організації "Інша Україна".

Медведчук намагався показати, що він та його організація "Інша Україна" нібито відповідають за план поглинення України Росією та знищення української незалежності й культури. Він хвалився "успіхами" примусової інтеграції та повторював брехливий кремлівський наратив, що українці нібито хочуть русифікації.

Медведчук просуває створену ним у січні 2023 року організацію "Інша Україна" як інструмент русифікації. Він сказав, що вона відкрила шість центрів "допомоги" для колишніх громадян України в Росії.

Також політик заявляв, що неодноразово зустрічався зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним, щоб розширити співпрацю між "Іншою Україною" та комітетами Держдуми. За його словами, Володін навіть доручив включити представників його організації до робочих груп і комісій. Усі ці твердження поки що не підтверджені іншими російськими посадовцями. "Це схоже на спробу Медведчука піднести себе та свій проєкт “Інша Україна” до рівня керівників кремлівського плану з русифікації України", – підсумовує ISW.

