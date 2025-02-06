Москва виправдовує свою агресію пропагандою про так звані "історичні землі", не визнаючи суверенітет нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Які заяви лунають у Росії

Пов’язаний із Кремлем колишній депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук, близький особистий соратник Путіна, згідно з оприлюдненою інформацією, опублікував статтю, в якій закликав Росію "повернути свої історичні землі". До матеріалу була додана карта.

На ній українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина "історичної Росії". Зрадник наголошує на тому, що сучасна Україна нібито не має історичної легітимності, а її незалежність насправді є "помилкою історії".

За його словами, це можна виправити за допомогою інтеграції цих земель до Росії. Він також заявив, що західна підтримка України спрямована на знищення Росії зсередини, а українців назвав "сучасними варварами", яких, за його словами, Росія повинна "врятувати".

Аналітики своєю чергою зазначають, що такі заяви є відображенням стратегічної політики Кремля щодо заперечення суверенітету України.

Риторика Медведчука як представника російської еліти, тісно пов’язаної з Путіним, свідчить про системне небажання Кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду,

– ідеться у звіті.

Раніше аналітики повідомляли, що Кремль, ймовірно, хоче, щоб мирні переговори з Трампом почались з визнання "претензій" Росії щодо українських територій. Зокрема, і тих районів, які не перебувають під контролем Росії. Після цього повинні розпочатись дискусії.