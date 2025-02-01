Російський пропагандист науковий директор дискусійного клубу Валдай Федор Лук’янов вважає, що адміністрація президента США Дональда Трампа "слабка" та більше піддається залякуванням демонстрацією сили з боку Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Кремль не збирається йти на компроміс

За інформацією ISW, він вважається добре обізнаним і авторитетним щодо зовнішньополітичних цілей і завдань Кремля, хоч і не займає офіційної посади в уряді.

Лук’янов переконаний, що предметом для майбутніх мирних переговорів щодо України є не території, а усунення "першопричин" війни. За його словами, це "розширення НАТО у Східну Європу в 1990-х і на початку 2000-х років".

Він також зачепив і тему територій. Лук'янов сказав, що там "все зрозуміло: скільки візьмеш, стільки й отримаєш". Це ще раз демонструє небажання Кремля поступатись та шукати компроміс.

У ISW вважають, що Кремль, ймовірно, хоче, щоб мирні переговори з Трампом почались з визнання "претензій" Росії щодо українських територій. Зокрема, і тих районів, які не перебувають під контролем Росії. Після цього повинні розпочатись дискусії, які мають зосередитися на "корінних причинах" війни.

Трамп поважає непохитних

За словами Лук’янова, головною вимогою Росії на майбутніх переговорах з Трампом буде "зміна ландшафту безпеки у Східній Європі" і "відмова від низки положень, на яких ґрунтується існування і функціонування НАТО". Крім цього, Росія прагне обговорити можливість зменшення військової присутності НАТО уздовж кордонів Росії.

Лук’янов також стверджував, що Трамп може піти на компроміс та задовольнити вимогу Путіна про виведення військ НАТО зі Східної Європи.

За його словами, американський президент "поважає лише тих, хто демонструє непохитність".