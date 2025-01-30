24 Канал із посиланням на ISW публікує основні висновки звіту американських аналітиків. Також у матеріалі карти боїв.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 30 січня
- Українські війська незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри від 27 січня показують, це сталося вздовж вулиці Новоселівка в північно-західних Погребках.
- У Харківській області в районі Вовчанська і Стариці росіяни атакували, але не просувалися. На Куп'янському напрямку та до Борової – так само. Але просунулися на Лиманському напрямку, зокрема на північний захід від Новосадового та Новолюбівки.
- На Сіверському напрямку у росіян просувань не було, але вони просунулися у місті Часів Яр. Геолокаційні кадри за 28 січня показують, як "Ахмат" атакує поблизу терикону на південь від міста, тобто російські сили нещодавно рухалися вздовж траси Бахмут – Костянтинівка.
- Українські та російські сили просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 28 і 29 січня свідчать, що ЗСУ пройшли вулицею Клименка в Леонідівці та вздовж Даргомижського в Торецьку, а росіяни незначно пройшли в Північному.
Бойові дії в Україні та Росії за 29 січня / Карти ISW
- Російські війська незначно просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри від 29 січня показують, що це сталося на захід від Котлиного. Також росіяни просунулися на захід від Курахового, зокрема в південному Дачному.
- Окупанти просунулися на північний схід і південний захід від Великої Новосілки. Згідно з картами Генштабу, росіяни пройшли на північ від Роздольного, на південний схід від Новодарівки та на схід від Ольгівського.
- 29 січня російські війська продовжували штурм на Пологівському напрямку, але не просунулися. Але просунулися на північ від Роботиного, зокрема на південний захід від Новоданилівки.
- Російські війська просунулися на Дніпровському напрямку. Геолокаційні кадри від 29 січня показують, що це сталося на північ у дельті річки Дніпро. Окупанти захопили острів Нестрига на південний захід від Херсона.