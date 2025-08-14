На станции метро "Харьковская" умер пассажир
- На станции метро "Харьковская" в Киеве умер мужчина 1957 года рождения.
- Окончательную причину смерти установит медицинская экспертиза.
14 августа утром в Киеве произошла трагедия. Там на станции метро "Харьковская" умер мужчина.
Как сообщает издание OBOZ.UA, пассажиру, 1957 года рождения, стало плохо, передает 24 Канал.
Смотрите также Убытки на 164 миллиона: в КГГА подозревают чиновника из-за закрытия станций метро
Что известно о смерти мужчины на "Харьковской"?
Известно, что мужчине пытались оказать медицинскую помощь, однако, к сожалению, он умер. Окончательную причину смерти человека установит медицинская экспертиза.
Напомним, что, 20 июня, 19-летний парень зацепился за заднюю часть вагона в тоннеле между станциями "Дворец "Украина" и "Лыбедская". Во время движения он снимал видео для соцсетей. Внезапно юноша столкнулся с элементами туннельного оборудования и упал на рельсы. Медики диагностировали у "зацепера" перелом бедра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
В начале мая в Киеве на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины 1996 года рождения без признаков насильственной смерти.
В апреле пассажир попал под поезд на станции метро "Крещатик", что привело к временному закрытию некоторых пересадочных узлов. Мужчина погиб.