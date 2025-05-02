Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе столичной полиции.
Что известно о происшествии в Киевском метрополитене
Правоохранители прокомментировали, что личность человека, которого обнаружили без признаков жизни, удалось установить – это мужчина 1996 года рождения. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Полиция пока не видит признаков преступления.
Судебно-медицинская экспертиза, на которую направили тело, подробнее определит причины смерти мужчины. Сейчас полиция начала производство по факту умышленного убийства с пометкой "Естественная смерть".
Другие инциденты в метрополитене Киева
- Напомним, 24 апреля в столичном метрополитене произошла трагедия – мужчина попал под поезд на станции "Крещатик". К сожалению, спасти его жизнь не удалось.
- Также смерть человека в метрополитене фиксировали 9 марта. Известно, что мужчина нарушил правила пользования метрополитеном и прошел в тоннель во время движения поездов. Метро наехало на пассажира, от полученных травм он погиб на месте.
- Также мужчина в марте попал на пути на станции "Святошин". Его безопасно подняли на платформу до прибытия поезда, что спасло ему жизнь.