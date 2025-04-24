Речь идет о "Крещатик" – "Майдан Независимости" и "Театральная" – "Золотые ворота". Детали рассказали в городской государственной администрации, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

На место происшествия вызвали всех необходимых специалистов, правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Сейчас закрыты на вход для пассажиров закрыты станции "Университет", "Театральная" и "Крещатик". Движение поездов на линии организовано от "Академгородка" до "Вокзальной" и от "Арсенальной" до "Лесной".

Обратите внимание! Об изменениях и возобновлении движения сообщат дополнительно.