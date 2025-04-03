Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Что известно об инциденте

По данным столичных властей, станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов на линии организовано от станции "Теремки" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Об изменениях и возобновлении движения сообщим дополнительно,

– говорится в сообщении КГГА.