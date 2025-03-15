Они не будут работать ориентировочно до 5 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Повреждены пути во время демонтажных работ на путепроводе

Сообщается, что во время демонтажных работ Дарницкого путепровода балка попала на пути метрополитена. Это вызвало частичные повреждения некоторых ее элементов.

Сейчас над ликвидацией последствий работают все необходимые специалисты.

О возобновлении движения поездов наземным участком будет сообщено дополнительно. Необходимо ориентировочно 4 – 5 часов для ликвидации последствий,

– предупредили в КГГА.

Сейчас у временно закрытых станций метро, а именно от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная", организовано движение автобусов.

"В обратном направлении – тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Здесь транспорт движется через улицу Андрея Малышко", – добавила местная власть.

Также было принято решение увеличить количество трамваев, речь идет о маршрутах №8 и №27, а также автобусов №118.