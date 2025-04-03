Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Що відомо про інцидент

За даними столичної влади, станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Про зміни та відновлення руху повідомимо додатково,

– ідеться у повідомленні КМДА.