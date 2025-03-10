Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Стала відома причина загибелі чоловіка в київському метро

Пізно ввечері 9 березня повідомили, що на станції "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд.

Пасажир грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, внаслідок чого потрапив під електропоїзд. Від отриманих травм він загинув на місці,

– написали в КМДА.

Там наголосили: подія сталася приблизно за 70 метрів від платформи, фактично в самому тунелі. Фахівці ДСНС деблокували тіло. Загалом були залучені близько 20 фахівців різних служб – рятувальники, медики, правоохоронці, працівники метрополітену.

Станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" були закриті на вхід для пасажирів. А оскільки подія сталася пізно, то не всі пасажири змогли потрапити на останні вечірні потяги.

У метрополітені закликали пасажирів не порушувати правила користування підземкою: не заходити в тунелі, не пересуватися забороненими зонами та не наражати себе на небезпеку.