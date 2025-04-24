Во время российского удара на станциях метро укрывалось более 16 тысяч человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский метрополитен.

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Какие повреждения получила киевская станция метро

Ночью на 24 апреля Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Киеву. Есть погибшие, много людей ранены и находятся в больницах, в частности дети.

Также этой ночью уже в пятый раз получила повреждения станция "Лукьяновская", в частности поврежден стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, посечено название станции,

– говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что специалисты активно работают над устранением последствий. Ограждены некоторые участки вестибюля, но пассажирские перевозки происходят безопасно. Станция работает согласно графику в обычном режиме

Люди находятся в метро во время вражеского обстрела / Фото КГГА

Также в сообщении заверили, что все 46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия. Дежурный персонал выдает стулья, одеяла, матрасы и модульные скамьи. Работники советуют брать с собой теплые вещи, когда люди идут на станцию ночью.

Напомним, что Россия атаковала станцию метро "Лукьяновская" еще в начале этого года – в январе. В результате атаки тогда пострадали также ресторан быстрого питания McDonald's и здания, которым выбило окна. В станции метро были повреждены стеклянные элементы входа. Ее пришлось на время закрыть на вход и выход.