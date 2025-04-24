Під час російського удару на станціях метро укривалося понад 16 тисяч людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київський метрополітен.

Дивіться також Росія вдарила по Україні "Калібрами": що відомо про ці ракети

Яких пошкоджень зазнала київська станція метро

Вночі на 24 квітня Росія завдала масштабного комбінованого удару по Києву. Є загиблі, багато людей поранені та перебувають у лікарнях, зокрема діти.

Також цієї ночі вже вп’яте зазнала пошкоджень станція "Лук’янівська", зокрема пошкоджено скляний купол і фасад, ударною хвилею вирвало частину ДСП, посічено назву станції,

– йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначили, що фахівці активно працюють над усуненням наслідків. Огороджені деякі ділянки вестибюлю, але пасажирські перевезення відбуваються безпечно. Станція працює згідно з графіком у звичному режимі

Люди перебувають у метро під час ворожого обстрілу / Фото КМДА

Також у повідомленні запевнили, що всі 46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття. Черговий персонал видає стільці, ковдри, матраци та модульні лави. Працівники радять брати з собою теплі речі, коли люди йдуть на станцію вночі.

Нагадаємо, що Росія атакувала станцію метро "Лук'янівська" ще на початку цього року – у січні. Унаслідок атаки тоді постраждали також ресторан швидкого харчування McDonald's та будівлі, яким повибивало вікна. У станції метро були пошкоджені скляні елементи входу. Її довелося на певний час закрити на вхід і вихід.