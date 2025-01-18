Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію. На станції метро під час російської атаки по Києву було пошкоджено скляні елементи входу.

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Що відомо про відновлення роботи станції метро "Лук'янівська"

У КМДА зазначили, що після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція знову приймає пасажирів. Наразі вхід до станції та вихід з неї працюють у напрямку ТЦ "Квадрат".

Вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка тимчасово зачинений,

– мовиться у повідомленні.

В Київській міській державній адміністрації також наголосили, що працівники метрополітену оперативно прибрали касову залу після пошкоджень. Зокрема, мовиться про рештки скла та інших будівельних матеріалів.

До слова, біля станції метро Лук'янівська внаслідок російської атаки 18 січня також постраждав ресторан швидкого харчування McDonald's. У будинках та будівлях поруч повибивало шибки та рами.

Також через російський терор загинули та постраждали людини. Станом на 13 годину 18 січня відомо про 3 загиблих та 3 постраждалих. Усі вони перебували на момент обстрілу у Шевченківському районі столиці.